Что-то неладное: синтетические наркотики. Интервью с врачом из Актау

Редакция lada.kz продолжает серию выпусков, посвященных проблеме солевых наркотиков. В этой серии корреспоендет Ирина Логвинова поговорила с руководителем Центра психического здоровья управления здравоохранения Мангистауской области Мади Токановым. Он рассказал, как мозг может обманывать человека, который единожды попробовал солевые наркотики.

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Доктор рассказал о методах и формах лечения от зависимости. Призвал людей, желающих вернуться к нормальной жизни, не тянуть с официальным лечением и обращаться в Центр.

В следующем выпуске нашей серии мы поговорим с представителем областной прокуратуры, и постараемся ответить на вопрос «Почему так сложно искоренить такого вида преступность».

Напомним, в первом выпуске мы взяли интервью у наркозависимого человека, узнали его историю «падения».