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28.11.2024, 12:38

Проезд в автобусах для пенсионеров может стать бесплатным в Актау

Общество 0 3 343 Наталья Вронская

Об этом на экофоруме рассказал аким областного центра Абилкаир Байпаков. По словам главы Актау, эту идею предложила ему жительница города, когда он лично проверял состояние общественного транспорта и общался с населением, сообщает lada.kz.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

Не так давно аким Актау Абилкаир Байпаков провел рейд по автобусам. В ходе бесед с кондукторами, водителя и пассажирами прозвучало много положительных отзывов об обновленном автопарке, удобстве в оплате, расширении маршрутов и возможности их отслеживания через мобильные приложения.

Были и жалобы, а также предложения. Одно из них аким города озвучил на экофоруме НПУ «Эко Мангистау».

«Одна женщина, пенсионерка, сказала мне, что льготы на проезд - это, конечно, хорошо, но было бы вообще здорово, если пожилые люди в Актау могли пользоваться транспортом бесплатно. Мне эта идея очень понравилась. Сейчас мы изучаем возможность ее реализации, будем выносить на обсуждение в городском маслихате. В случае одобрения транспорт будет бесплатным для пенсионеров и граждан, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В общем, предложение, поступившее от населения, рассматривается в соответствии с требованиями закона», - сказал Абилкаир Байпаков.

В настоящее время проезд в автобусах Актау стоит 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей при оплате наличными и 70 и 35 тенге, соответственно, безналичным расчетом. 

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