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28.11.2024, 15:55

У школьника в Актау нашли туберкулезную палочку – что ответили в отделе образования

Общество 0 2 550 Алия Шарипова

В редакцию Lada.kz поступило сообщение о том, что в школе №28 у старшеклассника выявили туберкулезную палочку. В Актауском городском отделе образования прокомментировали информацию.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщается, в средней общеобразовательной школе №28, расположенной в 29 микрорайоне, у старшеклассника  выявили туберкулезную палочку, теперь всем  учащимся будут делать пробу Манту.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского отдела образования. По предоставленным данным, у парня 2008 года рождения, получающего образование в вышеупомянутом учебном заведении, был диагностирован туберкулезный плеврит.

Учащийся со второй четверти не посещал школу, болел. Лежал в больнице, но врачи не могли определить диагноз. Затем находился на домашнем лечении. Только 25 ноября был поставлен диагноз «Туберкулезный плеврит». Школа со своей стороны провела все необходимые работы, одноклассники и учителя прошли флюорографию, ничего не было выявлено. Также проводятся работы по дезинфекции. Школьник будет получать лечение, - прокомментировали в пресс-службе отдела образования.

Lada.kz также ожидает информации от пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

Для справки

Туберкулезный плеврит возникает в результате воспаления мембраны, покрывающей легкие (плевру), из-за воздействия бактерий Mycobacterium tuberculosis, инфицирующих легкие. Это приводит к накоплению жидкости вокруг легкого (плевральный выпот), который вызывает боль и лихорадку, нарушает дыхание и в долгосрочной перспективе может привести к ухудшению функции легких.

Туберкулезный плеврит может развиваться как самостоятельная форма туберкулезной инфекции либо сопровождать течение других клинических вариантов туберкулеза легких.

При своевременном и полноценном лечении заболевания прогноз благоприятный.

Туберкулиновая проба Манту, в просторечье «пуговка» – это специфический диагностический тест (не прививка), применяемый при массовом обследовании населения на туберкулез.

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