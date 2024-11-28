В Актау проводятся дноуглубительные работы водозаборного канала

фото пресс-службы акимата Актау

Руководитель актауского городского отдела строительства Еркинбек Жаукан подчеркнул, что данные работы направлены на обеспечение города стабильным снабжением питьевой водой.

«Для обеспечения города устойчивым снабжением питьевой водой и электроэнергией был заключен договор между акиматом Актау и подрядной организацией. В настоящее время проводит работы по дноуглублению водзаборного канала ТОО «МАЭК». Завершение строительных работ согласно договору запланировано на январь 2025 года. Общая протяжённость выполняемых работ составляет около 560 метров, а ширина — в среднем 20 метров», - сказал руководитель Актауского городского отдела строительства Еркинбек Жаукан.

Технический директор компании-подрядчика Алексей Гатин отметил, что по этому каналу вода подаётся на теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-2) ТОО «МАЭК».

«На данном участке необходимо углубить канал до 3 метров. В настоящее время для выполнения работ задействовано три гусеничных экскаватора, один из них со стрелой 18 метров в длину. Дополнительно используются техника со стандартным оборудованием для подготовки технологической дороги. Данные работы ведутся с 14 октября 2024 года. На сегодняшний день объём вынутого грунта составляет около 5 000 м³, а в рамках контракта нужно разработать 23 515 м³», - рассказал технический директор компании-подрядчика Алексей Гатин.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по дноуглублению в порту Курык завершились в рекордно короткие сроки.