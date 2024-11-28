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28.11.2024, 18:09

В Актау проводятся дноуглубительные работы водозаборного канала

Общество 0 1 855 Наталья Вронская

В Актау ведется работа по углублению водозаборного канала ТОО «МАЭК», сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

Руководитель актауского городского отдела строительства Еркинбек Жаукан подчеркнул, что данные работы направлены на обеспечение города стабильным снабжением питьевой водой.

 

«Для обеспечения города устойчивым снабжением питьевой водой и электроэнергией был заключен договор между акиматом Актау и подрядной организацией. В настоящее время проводит работы по дноуглублению водзаборного канала ТОО «МАЭК». Завершение строительных работ согласно договору запланировано на январь 2025 года. Общая протяжённость выполняемых работ составляет около 560 метров, а ширина — в среднем 20 метров», - сказал руководитель Актауского городского отдела строительства Еркинбек Жаукан.

 

Технический директор компании-подрядчика Алексей Гатин отметил, что по этому каналу вода подаётся на теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-2) ТОО «МАЭК».

 

«На данном участке необходимо углубить канал до 3 метров. В настоящее время для выполнения работ задействовано три гусеничных экскаватора, один из них со стрелой 18 метров в длину. Дополнительно используются техника со стандартным оборудованием для подготовки технологической дороги. Данные работы ведутся с 14 октября 2024 года. На сегодняшний день объём вынутого грунта составляет около 5 000 м³, а в рамках контракта нужно разработать 23 515 м³», - рассказал технический директор компании-подрядчика Алексей Гатин.

 

Напомним, ранее сообщалось, что работы по дноуглублению в порту Курык завершились в рекордно короткие сроки. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Таким экскаватором как по пи***де ладошкой! До ишачьей пасхи ! Деньги в никуда!
28.11.2024, 14:23
fox1167
fox1167
Таким экскаватором как по пи***де ладошкой! До ишачьей пасхи ! Деньги в никуда!
28.11.2024, 14:23
дорожник
дорожник
Рад за Гатиных. Фирма работает. Молодцы
28.11.2024, 13:55
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