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29.11.2024, 11:04

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 29 ноября в Актау

Общество 0 1 725 Алия Шарипова

Коммунальные службы предоставили данные о плановых отключениях электроэнергии, отопления и воды на сегодня, 29 ноября.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По информации государственного коммунального предприятия «АУЭС», планово-предупредительные работы сегодня будут вестись во 2 микрорайоне:

  • с 09:30 до 13:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 34, 39, 43, 32, 40, 42.
  • с 13:30 до 17:30 часов под ограничением будут дома №№ 45, 46, 44, 37, 41.

В ряде микрорайонов Актау также планово не будет отопления и воды, сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

Отопление:

  • 8 микрорайон, здание Мангистауского областного суда;
  • 3 микрорайон, дома №№ 6-11, 71, 72, 73, 69, Buzachi Operating.

Водоснабжение:

  • 11 микрорайон, дома №№ 18, 22, 27 – питьевая вода;
  • 22 микрорайон, дома №№ 1-10, 29-31, школа №22, воинская часть – техническая вода;
  • Шыгыс-2, участок №44.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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