Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 29 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили данные о плановых отключениях электроэнергии, отопления и воды на сегодня, 29 ноября.
По информации государственного коммунального предприятия «АУЭС», планово-предупредительные работы сегодня будут вестись во 2 микрорайоне:
В ряде микрорайонов Актау также планово не будет отопления и воды, сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».
Отопление:
Водоснабжение:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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