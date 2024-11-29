Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 29 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили данные о плановых отключениях электроэнергии, отопления и воды на сегодня, 29 ноября.

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По информации государственного коммунального предприятия «АУЭС», планово-предупредительные работы сегодня будут вестись во 2 микрорайоне:

с 09:30 до 13:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 34, 39, 43, 32, 40, 42.

с 13:30 до 17:30 часов под ограничением будут дома №№ 45, 46, 44, 37, 41.

В ряде микрорайонов Актау также планово не будет отопления и воды, сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

Отопление:

8 микрорайон, здание Мангистауского областного суда;

3 микрорайон, дома №№ 6-11, 71, 72, 73, 69, Buzachi Operating.

Водоснабжение:

11 микрорайон, дома №№ 18, 22, 27 – питьевая вода;

22 микрорайон, дома №№ 1-10, 29-31, школа №22, воинская часть – техническая вода;

Шыгыс-2, участок №44.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.