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29.11.2024, 17:41

Первый в Казахстане перевернутый дом появится в Актау

Общество 0 7 140 Александр Рыжих

По словам собственника, подобный объект есть в мире всего в трех экземплярах – четвертый появится в Актау. Перевернутый дом планируют открыть уже в феврале следующего года.

Фото предоставлено собственником объекта
Фото предоставлено собственником объекта

В Актау появится новый интерактивный музей «Перевернутый дом». Собственник объекта рассказал о проекте. Как оказалось, согласования по проекту начались еще в июле прошлого года. Строительство же объекта началось в сентябре этого года и завершить его планируют к февралю 2025 года.

 

Правильное название проекта – интерактивный музей «Перевернутый дом». Интерактивный – значит можно взаимодействовать с различными объектами внутри здания. Музей – потому что он будет оформлен как снаружи, так и внутри – в стиле стим-панка. Каждый объект в доме разрабатывается по отдельному эскизу в этой тематике, то есть будет уникальным. Сама конструкция стоит на крыше, перевернутой, причем, стоит под наклоном, будто бы образовался крен. Внутри все будет размещено на «потолке», - рассказал собственник объекта.

Он также подчеркнул, что подобный дом в мире будет четвертым по счету, в Казахстане и вовсе первым в своем роде.

В нашей стране в Алматы есть три дома, в Астане и Шымкенте - по одному. Все эти дома - типовые, сделаны под современный дом, также они одноэтажные. Наш же дом будет уникальным. Высота дома – десять с половиной метров в самой высокой точке, он двухэтажный. Полы находятся под уклоном. На фасаде будут установлены большие часы, они будут показывать настоящее время. Самое главное – все будет выполнено в стиле стим-панк. Все делали здесь, сами собирали, ничего привезенного нет, - пояснил собственник.

По словам собственника, горожане считают, что дом просто откуда-то привезли. Однако дом строился здесь, в Актау, по стандартным эскизам.

Дело в том, что мы строили его изначально горизонтально, как обычный дом. После уже двумя кранами перевернули его и установили. Это еще раз подчёркивает крепкость, устойчивость и надежность конструкции, - добавил собственник объекта.

 

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Комментарии

6 комментарий(ев)
golden tulip
golden tulip
Прям, необходимость первейшая. Сегодня утром бегала в Акботе. На перекрестке 1-2 - Акбота порыв. А ведь только зарыли все ямы, еще асфальта нет. Но дом такой нам оччень нужен
30.11.2024, 08:07
Банкир
Банкир
Лада, почему трёте комментарии??? Ничего, нарушающего регламент, не было!!!
30.11.2024, 07:05
ЁмоЁ
ЁмоЁ
" Перевёрнутый дом " - интерактивный... Значит разместить в нём акиматы, оба.
29.11.2024, 17:40
motor
motor
Да их полно кажется
29.11.2024, 16:42
motor
motor
Да их полно кажется
29.11.2024, 16:42
Банкир
Банкир
"подобный объект есть в мире всего в трех экземплярах", "В нашей стране в Алматы есть три дома, в Астане и Шымкенте - по одному". Вы уж определитесь, сколько и где...И не надо преувеличивать эксклюзивность. Но дело хорошее!!!
29.11.2024, 16:05
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