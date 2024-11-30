Временно ограничат движение: войска поднимут по тревоге в Мангистау

Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности.

В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок, - сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.

На отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения.