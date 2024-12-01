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01.12.2024, 09:31

Площадка утопает в воде: недовольство работой подрядчика выразили жители Актау

Общество 0 2 676 Сергей Кораблев

Жители 14 микрорайона просят власти обратить внимание на проблему с затопленной спортивной площадкой. На жалобу ответили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Фото жителя дома №46 в 14 микрорайоне
Фото жителя дома №46 в 14 микрорайоне

Люди просят градоначальника Абилкаира Байпакова обратить внимание на недостатки строящегося спортобъекта рядом с домами №44, №45 и №46.

В центре площадки уже как месяц образуется большая лужа, потому что центр ниже по уровню краев спортивного поля. После осадков воды стало еще больше.

Хорошее дело, конечно то, что аким строит для города спортивные площадки. Благодарим его за это, но за нерадивым подрядчиком нужен контроль, - говорит житель дома №46 Гариполла Неталиев.

В Актауском городском отделе ЖКХ корреспонденту Lada.kz сообщили о том, что ответственным лицам уже дано поручение об устранении недочетов.

Они зальют дополнительно тонкий слой, чтобы вывести уровень, который исключит скопление воды, - заверили чиновники.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"дано поручение об устранении недочетов."----Хе-хе! Нашёлся конечно же крайний! А ведь это недочёт руководителя Актауского городского отдела ЖКХ. Засиделся на троне!
01.12.2024, 04:44
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