Оксана из Актау помогает развитию интереса к изучению казахского языка

Мероприятие «Қазақ тілі мен мәдениеті: Тіл – ұлттың жүрегі» («Қазақ тілі мен мәдениеті: Тіл – ұлттың жүрегі») с овациями восприняли ее участники. Корреспондент Lada.kz побывал на нем и поделился впечатлениями от колоритной интерактивной программы, проведенной в увлекательной и познавательной форме.

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Инициатором оригинального формата события стала заместитель акима Мангистауской области по АНК, председатель УЭКО имени Шевченко, а ныне уже руководитель первого клуба казахского языка Оксана Белоножкина. Мероприятие приурочили ко Дню Независимости Казахстана, с целью популяризации казахского языка и национальных традиций.

Отметим, что участников сразу же заинтересовали конкурсом загадок, где нашлось, стоит заметить, немало знатоков, и тех, кто проявил сообразительность.

Следом ансамбль «Червона калына» исполнил давно полюбившиеся публике песни на казахском языке.

Также викторина с занимательными вопросами, в ходе которой участников проверили на знания казахской культуры, казахского языка, истории и традиций.

И вот настала творческая пауза. Исполнялись казахские народные песни и танцы. Желающие присоединились к исполнению танца «Қара жорға».

В конкурсе пословиц «Тіл өнері – діл өнері» участникам предстояло перевести и объяснить казахские пословицы.

В конце мероприятия посетителей пригласили отведать блюда национальной кухни.

Безусловно, такие мероприятия нужно проводить чаще. Прежде всего они способствуют развитию казахского языка, укреплению дружбы между народами, сохранению культурных ценностей и развитию взаимного уважения. Это важный вклад в сохранение богатого наследия, которым мы все гордимся, - поделилась Оксана Белоножкина.

Организаторы планируют приложить все усилия, чтобы подобные мероприятия стали регулярной традицией.