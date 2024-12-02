Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 2 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 2 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано во 2 микрорайоне. С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№61, 64.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 2 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Для поддержания уровней воды в резервуарах на ЦУВС-4 с 10:00 до 18:00 часов будет снижено давление питьевой воды, - сообщает пресс-служба.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 4, 15 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
По данным синоптиков Gismeteo.kz, в Актау со 2 по 4 декабря температура воздуха составит -1°С утром, днем воздух прогреется до +3 и ночью +2°С. С 4 по 8 декабря температура воздуха повысится до +2..+7. В четверг и пятницу в областном центре ожидается небольшой дождь со снегом.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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