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02.12.2024, 18:57

За долги перед детьми свободы лишили 14 жителей Мангистау

Общество 0 828 Наталья Вронская

В этом году по инициативе прокуратуры Мангистауской области активно ведется борьба со злостными неплательщиками алиментов. Так, в отношении 36 лиц в суд были направлены уголовные дела за уклонение от уплаты средств на содержание детей. На данный момент по 14 гражданам уже принято решение в виде лишения свободы. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По данным областной прокуратуры, долг одного из осужденных превысил четыре миллиона тенге. Алименты мужчина не платил на протяжении нескольких лет.

В результате суд признал гражданина Р. виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Наряду с этим, шесть лиц, имевших задолженность по алиментам на общую сумму 15,5 миллиона тенге, освобождены судом от уголовной ответственности в порядке статьи 68 УК РК, в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба.

В настоящее время на территории региона насчитывается около пяти тысяч должников, обязанных выплачивать алименты. Лица, не принимающие меры к погашению долга, в обязательном порядке будут привлекаться к ответственности, заверили в ведомстве.

В прокуратуре предупредили о том, что наказание за уклонение от уплаты алиментов рано или поздно настигнет всех, поэтому жителям области советуют своевременно погасить долги.

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