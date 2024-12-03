Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 3 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 3 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 22 микрорайонах.

С 09:30 до 13:00 часов планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 22 микрорайоне в домах №№1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 8, 29, 30, 31.

Частичное отключение электроэнергии в 28 микрорайоне. Бригада выехала, - сообщили в ГКП «АУЭС».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 3 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

7 микрорайон, отключат питьевую воду в доме №21;

26 микрорайон, питьевой воды временно не будет в домах №№14, 15, 18, 19, 20.

Для поддержания уровней воды в резервуарах на ЦУВС-4 с 10:00 до 18:00 часов будет снижено давление питьевой воды, - сообщает пресс-служба.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 4, 7, 22, 30 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дом №29;

4 микрорайон, дом №7;

6 микрорайон, дом №6;

8 микрорайон, дом №8;

15 микрорайон, дома №№64А, 64, 66, 66А;

20 микрорайон, дома №№5, 6, 7;

28 микрорайон, дома №№25, 48.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.