Экс-заместитель гендиректора «Озенмунайгаз» получил новую должность

Нуржан Абдирахманов назначен управляющим директором Dunga Operating Gmbh. Об этом сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.
Нуржан Базарбаевич Абдирахманов стал управляющим директором Dunga Operating Gmbhю. Нефтегазовый совет Казахстана опубликовал информацию об этом сегодня, 3 декабря.
Нуржан Абдирахманов родился в 1980 году.
Окончил Университет Талсы в США, по специальности «Инженер-нефтяник». Получил степень MBA университета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Трудовую деятельность начал с 2002 года в АО «Каражанбасмунай»: работал оператором по добыче нефти и газа, инженером-технологом, инженером по добыче геологического отдела, старшим и ведущим инженером по добыче геологического отдела.
С 2007 по 2008 год – начальник управления добычи нефти на месторождении Каражанбас.
С 2008 года по 2012 год – заместитель директора производственного управления на месторождении Каражанбас.
С июня 2012 года по ноябрь 2017 года работал в должности заместителя генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай».
С ноября 2017 года по апрель 2019 года занимал должность вице-президента по производству АО «Каражанбасмунай».
С апреля 2019 года по октябрь 2024 года занимал должность заместителя, первого заместителя генерального директора по производству АО «ОзенМунайГаз».
Ранее Нефтегазовый совет Казахстана сообщал о назначении нового генерального директора в АО «Мангистаумунайгаз». Подробнее по ссылке.
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