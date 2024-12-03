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03.12.2024, 12:37

Экс-заместитель гендиректора «Озенмунайгаз» получил новую должность

Общество 0 2 577 Александр Рыжих

Нуржан Абдирахманов назначен управляющим директором Dunga Operating Gmbh. Об этом сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.

Фото со страницы АО «Каражанбасмунай» в Facebook
Фото со страницы АО «Каражанбасмунай» в Facebook

Нуржан Базарбаевич Абдирахманов стал управляющим директором Dunga Operating Gmbhю. Нефтегазовый совет Казахстана опубликовал информацию об этом сегодня, 3 декабря.

Нуржан Абдирахманов родился в 1980 году.

Окончил Университет Талсы в США, по специальности «Инженер-нефтяник». Получил степень MBA университета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начал с 2002 года в АО «Каражанбасмунай»: работал оператором по добыче нефти и газа, инженером-технологом, инженером по добыче геологического отдела, старшим и ведущим инженером по добыче геологического отдела.

С 2007 по 2008 год – начальник управления добычи нефти на месторождении Каражанбас.

С 2008 года по 2012 год – заместитель директора производственного управления на месторождении Каражанбас.

С июня 2012 года по ноябрь 2017 года работал в должности заместителя генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай».

С ноября 2017 года по апрель 2019 года занимал должность вице-президента по производству АО «Каражанбасмунай».

С апреля 2019 года по октябрь 2024 года занимал должность заместителя, первого заместителя генерального директора по производству АО «ОзенМунайГаз».

Ранее Нефтегазовый совет Казахстана сообщал о назначении нового генерального директора в АО «Мангистаумунайгаз». Подробнее по ссылке.

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