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02.12.2024, 12:09

В «Мангистаумунайгаз» назначен новый генеральный директор

Власть 0 4 953 Наталья Вронская

Генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ) назначен Вэнь Цзяцзюнь, сообщает Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана.

Фото с сайта mmg.kz
Фото с сайта mmg.kz

Вэнь Цзяцзюнь окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (магистр техники и технологии по направлению «Геология и разведка полезных ископаемых»).

Трудовую деятельность начал с должности инженера производственно-технического отдела компании «CNDOC». Далее работал в АО «СНПС – Ай Дан Мунай» ведущим супервайзером и дорос до президента компании.

С мая по декабрь 2024 года занимал должность первого заместителя генерального директора ММГ.

Первым заместителем генерального директора назначен Болат Сейтмаганбетов.

Болат Сейтмаганбетов окончил Казахский политехнический институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Трудовую деятельность начал в 1993 году оператором по добыче нефти и газа ПУ «Каламкасмунайгаз». В разные годы работал инженером-технологом, ведущим инженером, начальником цеха, начальником производственного управления.

С февраля 2022 года по декабрь 2024 года был начальником производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз».

Напомним, ранее сообщалось, что свой пост руководителя компании освободил Мурат Мустафаев. Причиной назвали ротацию руководителя с китайской стороны. 

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