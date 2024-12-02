В «Мангистаумунайгаз» назначен новый генеральный директор

Фото с сайта mmg.kz

Вэнь Цзяцзюнь окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (магистр техники и технологии по направлению «Геология и разведка полезных ископаемых»).

Трудовую деятельность начал с должности инженера производственно-технического отдела компании «CNDOC». Далее работал в АО «СНПС – Ай Дан Мунай» ведущим супервайзером и дорос до президента компании.

С мая по декабрь 2024 года занимал должность первого заместителя генерального директора ММГ.

Первым заместителем генерального директора назначен Болат Сейтмаганбетов.

Болат Сейтмаганбетов окончил Казахский политехнический институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Трудовую деятельность начал в 1993 году оператором по добыче нефти и газа ПУ «Каламкасмунайгаз». В разные годы работал инженером-технологом, ведущим инженером, начальником цеха, начальником производственного управления.

С февраля 2022 года по декабрь 2024 года был начальником производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз».

Напомним, ранее сообщалось, что свой пост руководителя компании освободил Мурат Мустафаев. Причиной назвали ротацию руководителя с китайской стороны.