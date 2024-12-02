Мурат Мустафаев покинул должность гендиректора «Мангистаумунайгаз»

Об отставке сообщает Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана. В пресс-службе АО «Мангистаумунайгаз» пока никак не комментируют кадровые изменения.

Фото с Telegram-канала Petro_council

По данным Telegram-канала Нефтегазового совета Казахстана, Мурат Мустафаев покинул должность генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» в связи с ротацией руководителя с китайской стороной.

Должность генерального директора компании он занимал с февраля 2023 года.

Мурат Мустафаев окончил Кзыл-Ординский политехникум Госконцерна «Казводмелиорация», отделение «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в 1991 году, а также КазНТУ в 1996 году.

Трудовую деятельность начал оператором 2 разряда по добыче нефти и газа АО «Южнефтегаз» / АО «Харикейн Кумколь мунай».

В разные годы работал оператором 2 разряда, старшим оператором бригады АО «Харикейн Кумколь мунай», геологом главного офиса СП «Куат Амлон Мунай», ведущим геологом, начальником отдела разработки, главным геологом дирекции по геологии и разработке АО ЗАО «Тургай-Петролеум» (2003-2012 годы).

В период 2012-2015 годы был главным геологом, советником генерального директора, управляющим директором по геологии и разработке, управляющим директором по геологоразведке АО «РД «КазМунайГаз».

В 2016-2018 годах был генеральным директором ТОО «КазНИПИмунайгаз», в 2018-2021 годах – генеральный директор ТОО «СП «Казгермунай».