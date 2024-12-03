Полиция Мангистау получила новые служебные автомобили

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

В пресс-службе ведомства сообщили, что при поддержке главы региона автопарк полиции Мангистауской области пополнился 12 новыми служебными автомобилями. Большая часть спецтранспорта передана участковым инспекторам полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан в отдаленных населенных пунктах.

Автомобили направлены в Шопан-Ата, Сенек, Курык, Уштаган, Сай-Отес, Кызан, Акшымырау, Кызылозен, Таучик и Акшукур.

Кроме того, один из внедорожников был передан природоохранной полиции. Также начальник департамента полиции региона Сагындык Аяганов вручил ключи от трех автобусов ПАЗ, они будут использоваться для служебных нужд.

Новые автомобили соответствуют современным стандартам, оснащены необходимым оборудованием, включая системы связи и видеонаблюдения, что значительно повысит оперативность и качество работы полицейских. Это обновление автопарка стало важным шагом в укреплении безопасности региона, особенно в отдаленных сельских зонах, - заявили в пресс-службе полиции региона.

Напомним, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 5 сентября 2024 года вручил ключи от новых пассажирских автобусов, инватакси и спецтехники, приобретенной для улучшения благосостояния жителей самого густонаселенного Мунайлинского района.