Скоро Новый год: в школах Мангистау запрещены денежные сборы и подарки учителям

В преддверии новогодних праздников корреспондент Lada.kz выяснила в управлении образования Мангистауской области, разрешено ли собирать деньги на новогодние утренники в школах.

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В управлении образования региона сообщили, что в учебных заведениях и детских садах запрещены как денежные сборы с родителей, так и приобретение подарков для учителей и воспитателей.

В школах Мангистауской области любые денежные сборы запрещены в соответствии с приказом министерства просвещения Республики Казахстан. Мероприятия, включая новогодние утренники, могут проводиться без дополнительных финансовых вложений, так как они предусмотрены в рамках программы «Біртұтас тәрбие». Программа «Біртұтас тәрбие» направлена на поддержку духовно-нравственного, интеллектуального и социального развития подрастающего поколения. Мера принята с целью избежать финансового давления на родителей и создать справедливые условия для всех учеников и их семей, - заявили в управлении образования.

В ведомстве также напомнили, что педагогам можно дарить цветы, но только на День учителя и в рамках установленной суммы.