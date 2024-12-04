Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 4 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 4 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 22 микрорайонах.

С 09:30 до 13:00 часов планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 34, 59.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 22 микрорайоне в домах №№ 9, 7А, 7Б, 10Б.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 4 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 2–9;

6 микрорайон, питьевой воды временно не будет в домах №№ 20–25;

7 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 2–8;

питьевую воду отключили в микрорайонах Толкын-1 и Толқын-2 (дома №№ 136–162);

питьевую воду временно отключили в 15 микрорайоне дома №№ 2- 27, 35-39, 41- 43, 49, 52, школа № 24, детский сад № 58, коттеджи Самал; в 14 микрорайоне дома №№ 12-15, 19, 21-25, 33, 39, 40, детский сад № 43, школа №1.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 7, 8, 19, 28, 33 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 30 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.