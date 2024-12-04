Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 4 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 4 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 22 микрорайонах.
С 09:30 до 13:00 часов планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 34, 59.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 22 микрорайоне в домах №№ 9, 7А, 7Б, 10Б.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 4 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 7, 8, 19, 28, 33 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 30 микрорайоне.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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