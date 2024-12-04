Пикапы за 7,4 миллиарда тенге – в «Мангистаумунайгаз» прокомментировали дорогостоящую аренду

На минувшей неделе в СМИ распространилась информация о том, что акционерное общество (АО) «Мангистаумунайгаз» намерено арендовать пикапы на 7,4 миллиарда тенге. Внушительная сумма вызвала вопросы у общественности. Корреспондент Lada.kz обратилась в компанию за разъяснениями.

Иллюстративное фото: Pixabay

По ранее распространившимся данным, «Мангистаумунайгаз» хочет арендовать пикапы на два года за 7,4 миллиарда. Соответствующие данные были опубликованы на портале закупок «Самрук-Қазына».

Корреспондент Lada.kz обратилась в компанию за комментарием.

АО «Мангистаумунайгаз» 22 ноября 2024 года объявило открытый тендер на закуп услуг аренды автомобилей с водителем на 2025-2027 годы в количестве 104 единиц: 100 единиц грузопассажирского автотранспорта (пикапы) и четыре единицы – внедорожники. Обращаем внимание, что, учитывая вахтовый метод работы на месторождении Каламкас, на 104 автомобилях будет работать 208 человек. Таким образом, 208 человек будут обеспечены работой, - сказано в ответе на официальный запрос издания.

Также отмечается, что общая сумма закупки – 7 385 856 660 тенге – рассчитана на три года.

Деньги будут потрачены на тариф за час аренды автотранспорта (расходы на топливо, запасные части, смазочные масла, техническое обслуживание и ремонт), автошины, налог, питание и проживание водителя, спецодежду, страховку, техосмотр, амортизацию и заработную плату, а также социальные выплаты водителя.