Военных моряков подняли по тревоге в Актау – в чем причина?

С началом нового учебного периода в Военно-морских силах Казахстана проходит масштабная проверка боевой готовности. В рамках мероприятия военные моряки были подняты по тревоге. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана.

Фото: министерство обороны РК

Около 1500 военнослужащих, включая морскую пехоту и другие подразделения, были подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности.

В пункте базирования кораблей проверены различные аспекты боевой подготовки, включая противодиверсионные мероприятия и тактические операции. Корабельные экипажи совершили выход в акваторию Каспийского моря, продемонстрировав свою способность действовать эффективно в условиях, приближенных к боевым. Высокие результаты готовности показали военнослужащие десантно-штурмового батальона морской пехоты.

Проводимые мероприятия – неотъемлемая часть боевой подготовки армейских подразделений. Регулярные тренировки и проверки нужны для того, чтобы при необходимости каждый военнослужащий мог действовать грамотно и эффективно, а подразделения оперативно и слаженно, - пояснил командир военно-морской базы капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы.

Проверка сил и средств подразделений Военно-морских сил проходит по широкому спектру сценариев. Она направлена на совершенствование навыков и умений личного состава действовать в экстренных ситуациях.