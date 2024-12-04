В Актау реконструировали автомобильную дорогу в районе Теплого пляжа

В Актау завершили реконструкцию автодороги в районе Теплого пляжа. По данным пресс-службы акима Мангистауской области, вдоль нее оборудовали автостоянки, систему освещения, автобусные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В соответствии с поручением Главы государства в целях повышения туристического потенциала города Актау областной акимат в 2019 году приступил к работам по реконструкции единственной транспортно-инфраструктурной дороги протяженностью 27 км, ведущей к туристическим объектам, расположенным на территории Теплого пляжа.

Следует отметить, что работа по обеспечению туристической территории необходимой инфраструктурой велась комплексно. В частности, одновременно с автодорогой возводились сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.

До реконструкции дорога, построенная в 1980-е годы, представляла собой двухполосную неосвещенную трассу, на которой отсутствовали пешеходные зоны и велосипедные полосы, что не соответствовало современным требованиям.

После реконструкции технические характеристики автодороги следующие: ширина участка дороги 14 метров, количество полос движения – 4, установлены система освещения, автостоянки, автобусные остановки, предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки.

Для обеспечения регулярным маршрутным сообщением пассажиров, следующих на Теплый пляж, запущен автобусный маршрут №6 направления Аэропорт-Актау-Теплый пляж.

Таким образом, проект реконструкции автомобильной дороги от водозабора МАЭК до морского порта Курык завершен и сдан в эксплуатацию в сентябре 2024 года. На реализацию проекта из республиканского и местного бюджетов выделено 9,3 миллиарда тенге. Строительные работы проводил местный подрядчик, - сообщили в акимате.

Комплексные работы, направленные на полное раскрытие туристического потенциала региона, продолжаются. В связи с этим, как логическое продолжение вышеупомянутого проекта, акимат области реализует проект «Реконструкция 34 км дороги от водозабора МАЭК до морского порта Курык (II этап)».

Отмечается, что завершение проекта запланировано на 2026 год, ожидается, что автодорога напрямую соединит порты Актау и Курык, и даст новый импульс развитию туристических объектов Теплого пляжа в Актау, местностей Кызылкум Мунайлинского района и Сарша Каракиянского района.