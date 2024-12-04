Видео с кражей невесты в Актау вызвало бурю негодования в Сети

На одном из актауских пабликов появилось видео с похищением невесты, ставшее предметом горячих обсуждений.

Кадр видео

Многие пользователи возмутились происходящим на видео и считают это уголовно наказуемым деянием. Кто-то же посчитал, что это кадры со съемок фильма.

Как выяснил корреспондент Lada.kz, в дачном массиве Атамекен актауский режиссер Канат Майлыбаев проводил съемку драмы «Балықшы» (Рыбак), бесплатный показ которой прошел в кинотеатре «Nar Cinema» на прошлой неделе.

Шесть дней назад Канат Майлыбаев загрузил фильм на Youtube и его уже успели посмотреть 118 тысяч зрителей.