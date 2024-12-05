По нужде: акимат Актау закупит 10 биотуалетов

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Лот, связанный с приобретением биотуалетов, опубликован на сайте государственных закупок. Заказчик – Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

На приобретение 10 пластиковых биотуалетов с приемным баком в 250 литров предусмотрели 2 509 830,00 тенге (за единицу – 250 983,00 тенге).

Согласно опубликованным данным, закупка состоялась. Победитель конкурса – ИП Ыдырысбаева. Договорная сумма не изменилась.

К слову, как следует из объявлений о продаже биотуалетов на сайте satu.kz, цены за одну единицу конструкции с приемным баком в 250 литров стартуют от 172 тысяч тенге. На сайте sherdar.kz – от 160 тысяч тенге.

Стоит отметить, что истории с общественными уборными в городе часто удручающие. Так, жители Актау не раз жаловались на неработающие туалеты, которые оборудовали вдоль набережной и в областном центре в 2023 году. На них из бюджета потратили 87 миллионов тенге.