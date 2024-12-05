Митинг рабочих в Жанаозене: «Казмунайгаз» сделал заявление

В АО «Национальная компания «Казмунайгаз» (КМГ) сделали заявление, связанное с митингом сотрудников «Управления буровых работ» (УБР) – их вновь попросили вернуться на свои рабочие места.

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По информации «Казмунайгаз», руководством «Озенмунайгаз» (ОМГ) ведутся регулярные переговоры с работниками УБР. Так, для урегулирования ситуации 3 декабря в Жанаозене заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзат Абайылданов встретился с работниками «Управления буровых работ» при ОМГ и призвал выйти их на работу.

По итогам переговоров составлен протокол:

работники УБР, участвующие в несанкционированной акции, должны выйти на работу в полном составе;

при выполнении первого пункта протокола со стороны КМГ и ОМГ дисциплинарные взыскания приниматься не будут;

все выдвинутые требования рассмотреть в рамках примирительной комиссии согласно законодательству РК.

Протокол доведен до сведения участников несанкционированной акции. Однако председатель профсоюза УБР ОМГ отказался его подписывать, - сообщили в компании.

В «Казмунайгазе» отметили, что согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками, без вмешательства третьих лиц.

Ранее АО НК «КазМунайГаз» на каждый пункт требований дал детальное разъяснение. К примеру, трудоустройство детей пенсионеров (бывших работников) ОМГ напрямую в штат нарушает действующий алгоритм трудоустройства, утверждённый в 2020 году. Согласно алгоритму, дети пенсионеров ОМГ трудоустраиваются наравне с безработными гражданами. Выполнение данного требования не представляется возможным, так как нарушит права других безработных в г.Жанаозен, ожидающих своей очереди на трудоустройство, - сообщили в компании.

Также КМГ предоставил подробную информацию об оказываемой социальной помощи работникам ОМГ. Коллективный договор между ОМГ и тремя профсоюзами подписан 25 апреля 2024 года. Согласно документу, на социальную поддержку работников ОМГ выделено 44 миллиарда тенге, из них 5 миллиардов тенге (11%) предназначены для «Управления буровых работ».

Считаем, что в ОМГ созданы хорошие условия труда и на социальную поддержку каждого работника ежегодно выделяется 3,8 млн тенге. Призываем работников УБР выйти на работу и вести переговоры в рамках примирительной комиссии, - сообщили в компании.

Напомним, профсоюз работников «Управления буровых работ» АО «Озенмунайгаз» выдвинул требования, устроив несанкционированную акцию. Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе, и в знак протеста остановили производство.

Позже в «Казмунайгаз» ответили на требования бастующих в Жанаозене работников. Стоит отметить, что КМГ и ранее просил работников вернуться на места.