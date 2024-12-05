Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 5 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 5 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 22 микрорайонах.
С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 25, 25А, 13А,13Б; коттеджи: 44, 24, 88, 91, 87, 86, 22.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 22 микрорайоне в домах №№ 15, 17; коттеджи: 34, 33, 33/3.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 5 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 1, 5, 6, 7, 12, 27, 28, 32В микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 4, 8, 26 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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