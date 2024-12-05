Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 5 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 5 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 22 микрорайонах.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 25, 25А, 13А,13Б; коттеджи: 44, 24, 88, 91, 87, 86, 22.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 22 микрорайоне в домах №№ 15, 17; коттеджи: 34, 33, 33/3.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 5 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключили техническую воду во всех домах;

12 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 6, 23, 24, 24А;

33 микрорайон, питьевой воды временно не будет в домах №№ 19–22;

28 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 20–24, 26, школа № 20.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 1, 5, 6, 7, 12, 27, 28, 32В микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 4, 8, 26 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дома № 28, 29;

4 микрорайон, дом № 30;

6 микрорайон, дома №№ 4, 6.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.