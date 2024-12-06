Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 6 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 6 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 10, 12, 35, 37; коттеджи: 1, 11, 16, 17, 18, 84, 94/1.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 6 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

13 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 36–40, 42А, Б, 54, детский сад № 53;

14 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 33А, 34А, 34, 39, торговый центр «Астана»;

12 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 15, 17, 17А,19;

19 микрорайон, питьевой воды временно не будет в доме № 36/1;

27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 39–41, 44, 45;

28 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 20–24, 26, школа № 20.

Сегодня, 6 декабря, для поддержания уровней воды в резервуарах на ЦУВС-4 с 10.00 до 18.00 часов, а также для сбора воды в резервуары на ЦУВС-4 с 00.30 до 06.00 часов 7 декабря будет снижено давление питьевой воды, - отметили в «КЖСА».

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 1, 14, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 22, 26 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дома №№ 28, 29;

4 микрорайон, дома №№ 22, 31.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.