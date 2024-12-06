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06.12.2024, 13:32

Один из микрорайонов Актау затопило из-за порыва на трубопроводе питьевой воды

Общество 0 2 357 Лиана Рязанцева

Жители Актау сняли на видео потоп в 14 микрорайоне. В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле одного из домов в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе питьевой воды.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Сегодня, 6 декабря, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города сообщили о потопе, который произошёл в 14 микрорайоне.

На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.

К дому не подойти даже, кругом вода. КСК не отвечает, все машины в воде, - жалуются жители 14 микрорайона.

 

В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле 46 дома в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе питьевой воды.

В связи с порывом временное отключение питьевой воды в домах №№ 33А, 34А, 34. На данный момент проводятся работы по устранению порыва. Ограничение приблизительно до 19:00, - сообщили в коммунальном предприятии.

На отсутсвие питьевой воды в Телеграм-чате акимата Мангистауской области также жалуются жители 12, 13 и 15 микрорайонов. 

В связи с порывом  возле 16 дома в 13 микрорайоне аварийно отключена питьевая вода на следующие микрорайоны: 13 микрорайон полностью, 14 микрорайон здание «ҚазМұнайГаз», 15 микрорайон дома №№ 34, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 56А, 56Б, 65, 69, 70, «Самал» коттеджи, здания ЦОН, прокуратура и «Жусан» банк. А также, 16 микрорайон дома №№ 36, 36/1, 36/2, 40, 41, 42, 44, 73 и 17 микрорайон дома №№ ЖК «Дукат»,  ЖК «Жанболат», бизнес центры «Зодиак», «Жиһаз», «Аманат», - дополнили в «КЖСА».

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
расстрелять виновных
06.12.2024, 16:25
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