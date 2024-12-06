Один из микрорайонов Актау затопило из-за порыва на трубопроводе питьевой воды

Жители Актау сняли на видео потоп в 14 микрорайоне. В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле одного из домов в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе питьевой воды.

Фото жителей Актау

Сегодня, 6 декабря, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города сообщили о потопе, который произошёл в 14 микрорайоне.

На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.

К дому не подойти даже, кругом вода. КСК не отвечает, все машины в воде, - жалуются жители 14 микрорайона.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле 46 дома в 14 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе питьевой воды.

В связи с порывом временное отключение питьевой воды в домах №№ 33А, 34А, 34. На данный момент проводятся работы по устранению порыва. Ограничение приблизительно до 19:00, - сообщили в коммунальном предприятии.

На отсутсвие питьевой воды в Телеграм-чате акимата Мангистауской области также жалуются жители 12, 13 и 15 микрорайонов.