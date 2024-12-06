Премьер-Министр Олжас Бектенов поручил акимату Мангистауской области решить проблему дефицита воды

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Мангистауской области, где подчеркнул важность решения проблем, связанных с тепло- и водоснабжением. Об этом сообщается на сайте Primeminister.kz.

Фото primeminister.kz

В ходе совещания озвучено, что в сфере энергетики перед профильным Министерством поставлены задачи по модернизации МАЭКа, который входит в перечень из 19-ти энергоисточников «красной зоны риска», тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.

В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения г. Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны Правительства оказывается, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Учитывая стратегическое значение Мангистауской области для транспортно-логистической отрасли страны, на совещании обсудили развитие инфраструктуры. Среди ключевых проектов выделены реконструкция 680 км автодорог республиканского значения и строительство контейнерного хаба в порту Актау. Особое внимание уделено расширению морской портовой, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, а также улучшению качества предоставляемых услуг, что определено в числе главных приоритетов.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев текущего года объем перевозок по коридору ТМТМ вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза. Железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути – 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году.

Олжас Бектенов отметил важность создания авиационного хаба в Мангистауской области. Он поручил Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики и «КазМунайГазом» проработать вопросы организации прямых поставок авиатоплива в регион и увеличения количества субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с участием зарубежных авиакомпаний. Также подчеркнута необходимость развития железнодорожной инфраструктуры для расширения сети пассажирских маршрутов, связывающих Мангистаускую область с другими регионами страны.

Премьер-Министр подчеркнул значимость активизации работы по привлечению инвесторов для развития свободной экономической зоны «Морпорт Актау». Он отметил, что реализация проектов должна сопровождаться созданием постоянных рабочих мест для жителей региона. По итогам 11 месяцев текущего года запущено 14 проектов с созданием 525 рабочих мест.

В обрабатывающей промышленности региона на сегодняшний день занято 17,2 тысячи человек. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что для создания постоянных рабочих мест ведется активная работа по привлечению инвесторов. В настоящее время рассматриваются 19 перспективных проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге, которые позволят создать 3,9 тысячи новых рабочих мест.

Министерству промышленности и строительства поручено оказывать поддержку акимату региона. На совещании также обсуждалась реализация задачи, поставленной Президентом, по развитию туризма, включая создание курортной зоны Кендерли. В рамках Комплексного плана долгосрочного развития Мангистауской области как международного центра пляжного туризма до 2030 года предусмотрено 64 мероприятия общей стоимостью 165,1 млрд тенге с привлечением частных инвестиций. Среди ключевых проектов – развитие курортных зон «Теплый пляж» и «Кендерли». Реализация этих инициатив позволит увеличить поток туристов до 1,3 млн человек и значительно расширить гостиничную инфраструктуру региона. Министерству туризма поручено активно содействовать акимату в разработке Мастер-плана развития туризма области.