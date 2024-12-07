Асфальта нет, но вы терпите: на «воронку» у школы жалуются жители Актау

Участок автодороги рядом со школой №29 в 32А микрорайоне после ремонта подземных коммуникаций, заявляют жители, не восстановили. После дождя там образовалась «воронка» и со временем она расширяется. Что ответили в ГКП «КЖСА» - в материале корреспондента Lada.kz.

Фото жителей 32А микрорайона

С жалобой на заброшенные работы по восстановлению асфальтового покрытия у домов №12 и №13 рядом с общеобразовательной средней школой №29 обратились жители 32А микрорайона.

Мрак и ужас. После жалобы приехали и засыпали грунтом! Как можно назвать это ремонтом? После первого дождя или снега здесь будет еще больше яма, - жалуются жители 32А микрорайона.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в данный момент асфальта нет.

Постараемся на данном участке, по возможности, уложить щебень, - пообещали коммунальщики.

Напомним, подобную ситуацию мы описывали в 11 микрорайоне. После ямочного ремонта на одном из оживленных участков произошел порыв. После его устранения коммунальщики не удосужились восстановить асфальт. В предприятии ответили на жалобы водителей.