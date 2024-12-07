Еще один участок дороги закрыли в Актау

Автомобильную дорогу от перекрестка у АГЗС «Кездесу» до перекрестка рядом с «Тойота Центр» временно закроют, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото с сайта kaliningradtv.ru

В Актау проводятся строительные работы. В связи с этим автомобильная дорога от перекрестка у АГЗС «Кездесу» до перекрестка рядом с «Тойота Центр» будет временно закрыта с 7 декабря по март 2025 года.

Просим с пониманием отнестись к причиненным неудобствам и временно использовать автомобильную дорогу через 35 микрорайон, - обратились в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, в связи с проведением среднего ремонта 7 декабря будет закрыта часть дороги от перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6 до здания ДЧС в 23 микрорайоне. А 8 декабря - участок от здания ДЧС до учреждения «Каспий жылу, су арнасы» в 22 микрорайоне.