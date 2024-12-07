О рисках взяточничества при строительстве дорог говорили в акимате Мангистау

В ходе анализа установлены 14 коррупционных рисков при строительстве и реконструкции дорог в регионе, сообщили в антикоррупционной службе по Мангистауской области.
На вчерашнем заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции были обсуждены результаты внешнего анализа коррупционных рисков в автодорожной сфере.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 2844,1 километр. В ходе анализа было уделено внимание качеству, целевому использованию денежных средств, выделенных на строительство и реконструкцию этих дорог. В целях повышения качества увеличен гарантийный срок при реконструкции и строительстве.
В результате проведенного анализа специалистами департамента установлены 14 коррупционных рисков и внесены соответствующие рекомендации акимату области.
Кроме того, на совещании руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Айдос Хамиев доложил о текущем состоянии 11 проблемных объектов социального значения в регионе.
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