Будут ли штрафовать за превышение средней скорости в Мангистау

В департаменте полиции региона ответили, будет ли фиксироваться «средняя скорость» на дорогах Мангистау и получат ли за ее превышение штрафы автомобилисты.

Коллаж из архива Lada.kz

С 4 декабря 2024 года в Казахстане введены новые правила, касающиеся водителей, которые передвигаются по дорогам международного и республиканского значения. В случае превшения ими «средней скорости» на этих трассах, теперь предусмотрен штраф. Его размер составит от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году) в зависимости от допущенного превышения.

«Средняя скорость» высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. То есть на разных участках дорог «средняя скорость» будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль, сообщали ранее в полиции.



Местные автомобилисты обратились в Lada.kz с просьбой обозначить участки дорог, где будут установлены скоростемеры для вычисления «средней скорости» машины в нашей области.

В департаменте полиции региона сообщили, что данную систему в Мангистау пока не ввели. Она действует в более крупных регионах страны.

Когда начнут фиксировать превышение «средней скорости» на дорогах республиканского значения в регионе, в полиции пообещали сообщить дополнительно.