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08.12.2024, 14:41

Волонтеры: «Звери в зоопарке содержатся в невыносимых условиях в Актау»

Общество 0 3 434 Сергей Кораблев

Выездной зоопарк «Фортуна», который расположился на стадионе в 1 микрорайоне, вызвал серьезные опасения у волонтерской организации «Lider.kz». Примут ли меры чиновники – в материале корреспондента Lada.kz.

Фото предоставили волонтеры
Фото предоставили волонтеры

Посетив дважды передвижной зоопарк, волонтеры утверждают, что крупные дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях. Маленькие и грязные вольеры, клетки не утеплены. Обитателям зоопарка приходится здесь же справлять нужду и лежать в собственных фекалиях и моче. Стоит смрад. Питомцы явно больны, шерсть стоит комком.

Мы наблюдали, как животные скулят и страдают, что свидетельствует о серьезных нарушениях норм содержания. Воды нет, пищи нет. Видно, что животные исхудавшие. Зачем привозить замученных животных, и на этом еще зарабатывать деньги. В данном случае обязана вмешаться природоохранная прокуратура, которая должна приостановить деятельность предпринимателя, а животных изъять в срочном порядке. Наша организация готова предоставить дополнительную информацию и помощь в решении данной проблемы, - говорят волонтеры.

В качестве доказательств волонтеры предоставили фото и видео.

По вопросу контроля и надзора за животными корреспонденту Lada.kz в акимате посоветовали обратиться в городскую ветеринарную инспекцию. Там сообщили, что без доказательств проверку они не проводят. Специалисты порекомендовали направить обращение через eGov.kz.
Волонтеры «Lider.kz» написали сегодня, 8 декабря, обращение в eGov.kz с просьбой к городской администрации разобраться в ситуации.

Напомним, местные спортсмены возмутились тем, что территория, которую они использовали для ежедневных пробежек, отдана приезжему зоопарку.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
звери-это не те, которые за решёткой, а те, кто привез животных
08.12.2024, 10:24
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