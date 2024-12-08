Силуэт судна в морских глубинах близ Актау обсуждают в Сети

Местные рыбаки рассказывают о затонувшем объекте, который находится в полутора километрах от мыса Меловой. Будут ли исследовать данное место, узнал корреспондент Lada.kz.

Скриншот с карты Google

На карте Google видно очертание судна. Его приблизительная длина 70 метров, ширина около 15 метров.

Как подтвердили в одной из логистических компаний, наблюдающих за передвижением своих транспортных средств, ранее этого объекта не наблюдалось. Вероятнее всего, он показался из-за обмеления Каспия.

Корреспондент Lada.kz связался с инструктором дайвинг-центра «Тайфун» Бахрамжаном Новрузовым.

Подобную информацию часто получаем от рыбаков. Кто-то увидел на карте Google силуэт судна, и информация ушла в народ. Мы не проводили поиск и осмотр данного места, - говорит дайвер.

Дайвер надеется исследовать это место в мае следующего года.

Координаты судна 43°0′0″ северной широты, 51°0′0″восточной долготы.