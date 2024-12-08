На семи ветрах: автобусная остановка в Актау вызывает раздражение у горожан

Во время реконструкции магистрального трубопровода павильон на остановке напротив торгового дома «Достык» выкопали и перенесли, затем его вернули на место. Сейчас люди сообщают об отсутствии в павильоне скамеек. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили на жалобы пассажиров.

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В прошлом месяце, по словам жителей 27 микрорайона, крытый навес вернули на остановку, но скамейки так и не установили. Мало того, что павильон продувается ветром, пассажиры вынуждены ожидать автобусы стоя.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что компании «Алматыинжстрой», ответственной за реализацию строительства и реконструкции тепловых сетей, будет направлено замечание.

Напомним, восстановить данную автобусную остановку просили жители Актау.