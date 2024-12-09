С начала года более 3,1 млн тонн нефти отправлено через морской порт Актау в Махачкалу и Баку

За 11 месяцев 2024 года компания «КазТрансОйл» отправила через морской порт Актау 1 млн 342 тысячи тонн казахстанской нефти в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» и 1 млн 775 тысяч тонн нефти в порт Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото АО «КазТрансОйл»

По данным компании, в январе-ноябре 2024 года через морской порт Актау по направлению нефтепровода «Баку - Тбилиси -Джейхан» АО «КазТрансОйл» отгрузило 1 млн 342 тысячи тонн казахстанской нефти. За аналогичный период 2023 года по данному маршруту было отгружено 910 тысяч тонн нефти.

В декабре 2024 года отгрузка казахстанской нефти для последующей транспортировки по нефтепроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» будет произведена на основании заказов грузоотправителей в рамках графика транспортировки нефти, утвержденного Министерством энергетики Республики Казахстан. Данный график предусматривает в декабре 2024 года перевалку 122 тысячи тонн нефти из порта Актау, - рассказали в пресс-службе компании.

Также за 11 месяцев 2024 года с порта Актау по направлению порта Махачкала было отгружено 1 млн 775 тысяч тонн казахстанской нефти.