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09.12.2024, 10:33

С начала года более 3,1 млн тонн нефти отправлено через морской порт Актау в Махачкалу и Баку

Общество 0 1 562 Лиана Рязанцева

За 11 месяцев 2024 года компания «КазТрансОйл» отправила через морской порт Актау 1 млн 342 тысячи тонн казахстанской нефти в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» и 1 млн 775 тысяч тонн нефти в порт Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото АО «КазТрансОйл»
Фото АО «КазТрансОйл»

По данным компании, в январе-ноябре 2024 года через морской порт Актау по направлению нефтепровода «Баку - Тбилиси -Джейхан» АО «КазТрансОйл» отгрузило 1 млн 342 тысячи тонн казахстанской нефти. За аналогичный период 2023 года по данному маршруту было отгружено 910 тысяч тонн нефти.

В декабре 2024 года отгрузка казахстанской нефти для последующей транспортировки по нефтепроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» будет произведена на основании заказов грузоотправителей в рамках графика транспортировки нефти, утвержденного Министерством энергетики Республики Казахстан. Данный график предусматривает в декабре 2024 года перевалку 122 тысячи тонн нефти из порта Актау, - рассказали в пресс-службе компании.

Также за 11 месяцев 2024 года с порта Актау по направлению порта Махачкала было отгружено 1 млн 775 тысяч тонн казахстанской нефти.

За аналогичный период прошлого года объем отгрузки по направлению порта Махачкала составил 1 млн 824 тысячи тонн. В декабре 2024 года через порт Актау по данному маршруту планируется отгрузка 186 тысяч тонн казахстанской нефти,- заключили в компании.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"компания «КазТрансОйл» отправила через морской порт Актау 1 млн 342 тысячи тонн казахстанской нефти"----А почему ведётся учёт только этой компанией? Через морпорт Актау также ведут транспортировку нефтепродуктов ещё две компании: "Артис Оверсиз" и "Оил Трансшипмент"
09.12.2024, 05:57
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