Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 9 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 9 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 1 микрорайонах.

С 9:00 до 13:00 планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 43, 43Б, 45, 45А, 46, 47, 49, 50; коттеджи: 20, 21, 22, 43/1, 108, 109, 111.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 1 микрорайоне в домах №№ 35, коттеджи № 8, 9, 10.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 9 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

11 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 18, 18А, 20, 21;

22 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 15, 17;

27 микрорайон, питьевой воды временно не будет в домах №№ 1-11, 85; а также техническую воду отключат в домах №№ 16, 66, 67.

Сегодня, 9 декабря, для поддержания уровней воды в резервуарах на ЦУВС-4 с 10.00 до 18.00 часов, а также для сбора воды в резервуары на ЦУВС-4 с 00.30 до 06.00 часов 10 декабря будет снижено давление питьевой воды, - отметили в «КЖСА».

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 17, 27, 31Б микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 12, 15, 26, 32А микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дома № 28, 29;

7 микрорайон, дома №№ 3, 29, 30;

11 микрорайон, дом № 26;

14 микрорайон, дом № 5;

15 микрорайон, дом № 62;

34 микрорайон, дома №№ 2, 14.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.