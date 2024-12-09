Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения в Актау 9 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 9 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 1 микрорайонах.
С 9:00 до 13:00 планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 43, 43Б, 45, 45А, 46, 47, 49, 50; коттеджи: 20, 21, 22, 43/1, 108, 109, 111.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 1 микрорайоне в домах №№ 35, коттеджи № 8, 9, 10.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 9 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Сегодня, 9 декабря, для поддержания уровней воды в резервуарах на ЦУВС-4 с 10.00 до 18.00 часов, а также для сбора воды в резервуары на ЦУВС-4 с 00.30 до 06.00 часов 10 декабря будет снижено давление питьевой воды, - отметили в «КЖСА».
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 17, 27, 31Б микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 12, 15, 26, 32А микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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