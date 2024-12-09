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09.12.2024, 12:11

Припаркованные автомобили на автобусных остановках в Актау создают проблемы для пассажиров

Общество 0 2 555 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступило обращение от водителей автобусов компаний-перевозчиков ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation». Они жалуются на проблему, с которой сталкиваются ежедневно: припаркованные автомобили вдоль автобусных остановок создают серьезные затруднения в их работе.

Фото ТОО «Каспий Авто Парк»
Фото ТОО «Каспий Авто Парк»

Водители автобусов отмечают, что ежедневно сталкиваются с проблемой припаркованных на остановках легковых автомобилей, которые  затрудняют автобусам возможность подъезжать к посадочным зонам, что создает неудобства для пассажиров. Особенно это касается пожилых людей, родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями, которым гораздо сложнее садиться в автобус, если он вынужден остановиться далеко от бордюра.

Каждый день мы вынуждены нарушать график движения, потому что не можем оперативно высаживать и принимать пассажиров из-за припаркованных машин. Это не только неудобно, но и создает аварийные ситуации, — рассказал один из водителей.

Представители ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation» обратились в полицию города с просьбой усилить контроль за соблюдением правил парковки. В компаниях подчеркивают, что безответственное поведение некоторых водителей не только нарушает правила, но и влияет на безопасность пассажирских перевозок.

Уважаемые водители Актау и Мангистауской области! Обращаемся с убедительной просьбой: не оставляйте свои автомобили на остановках общественного транспорта. В ближайшее время по таким нарушениям будут проводиться проверки совместно с полицией с обязательной фиксацией. Данные материалы будут передаваться в правоохранительные органы, а также освещаться в средствах массовой информации. Соблюдение правил дорожного движения — это залог комфорта и безопасности всех участников дорожного движения, - обратились к водителям представители ТОО «Каспий Авто Парк».

В департаменте полиции региона напомнили, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена

Водители, припарковавшие свои автомобили на автобусных остановках, будут привлекаться к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 597 КоАП РК, предусматривающей наказание за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. За это нарушение водителям грозит штраф в размере пяти месячных расчетных (18 460 тенге), - сообщили в полиции региона.

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Недоработка гайцов
10.12.2024, 03:19
fox1167
fox1167
"В департаменте полиции региона напомнили, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена"------ Не надо ничего напоминать! Все прекрасно знают, что это нарушение, а значит делают это сознательно! Отсюда вывод: Карать! Каждый день, каждый час, каждую минуту...!
09.12.2024, 10:48
Космос
Космос
Зачем госномера закрасили? Готовые протоколы! Ещё забавно смотреть, когда мимо этих нарушителей, не обращая внимания, проезжают патрульные экипажи жолпола...
09.12.2024, 10:12
Базелик
Базелик
Вот честно, я этих водятлов автобус лишил бы прав! Они борзеют вклиниваясь из ряда в ряд, этих торопыг чем помазали? Кого они там возят? Что так торопятся. А мы в машинах не торопимся? Лошарики пускающие их, теперь представьте что вы стоите на кассе в супермаркете и один за другим лезут без очереди с полными тележками торопыги и ? Ваша реакция?
09.12.2024, 07:22
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