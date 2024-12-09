Припаркованные автомобили на автобусных остановках в Актау создают проблемы для пассажиров

В редакцию Lada.kz поступило обращение от водителей автобусов компаний-перевозчиков ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation». Они жалуются на проблему, с которой сталкиваются ежедневно: припаркованные автомобили вдоль автобусных остановок создают серьезные затруднения в их работе.

Фото ТОО «Каспий Авто Парк»

Водители автобусов отмечают, что ежедневно сталкиваются с проблемой припаркованных на остановках легковых автомобилей, которые затрудняют автобусам возможность подъезжать к посадочным зонам, что создает неудобства для пассажиров. Особенно это касается пожилых людей, родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями, которым гораздо сложнее садиться в автобус, если он вынужден остановиться далеко от бордюра.

Каждый день мы вынуждены нарушать график движения, потому что не можем оперативно высаживать и принимать пассажиров из-за припаркованных машин. Это не только неудобно, но и создает аварийные ситуации, — рассказал один из водителей.

Представители ТОО «Каспий Авто Парк» и ТОО «Caspian Trans Corporation» обратились в полицию города с просьбой усилить контроль за соблюдением правил парковки. В компаниях подчеркивают, что безответственное поведение некоторых водителей не только нарушает правила, но и влияет на безопасность пассажирских перевозок.

Уважаемые водители Актау и Мангистауской области! Обращаемся с убедительной просьбой: не оставляйте свои автомобили на остановках общественного транспорта. В ближайшее время по таким нарушениям будут проводиться проверки совместно с полицией с обязательной фиксацией. Данные материалы будут передаваться в правоохранительные органы, а также освещаться в средствах массовой информации. Соблюдение правил дорожного движения — это залог комфорта и безопасности всех участников дорожного движения, - обратились к водителям представители ТОО «Каспий Авто Парк».

В департаменте полиции региона напомнили, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена