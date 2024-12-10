Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 10 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 10 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 1 микрорайонах.

С 9:30 до 13:00 планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 52, 53, 54; коттеджи: 36/1, 36/2, 52/2, 37, 53/1, 115, 117, 118, 120.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 1 микрорайоне в домах №№ 14, 15, 16, 19, 20.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 10 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

12 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 17А, 19, 21, 21А, 22, 25, 26;

26 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24;

27 микрорайон, техническую воду отключат в домах №№ 16, 66, 67;

30 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 16-164.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 12 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 9, 12, 23, 24, 26 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дома № 28, 29;

7 микрорайон, дома №№ 26, 27;

8 микрорайон, дом № 3;

11 микрорайон, дом № 26;

13 микрорайон, дом № 24;

14 микрорайон, дом № 5;

15 микрорайон, дома №№ 28, 37;

26 микрорайон, дом № 8;

34 микрорайон, дом № 14.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.