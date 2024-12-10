Сколько дней отдохнут школьники Мангистау на зимних каникулах

С какого числа начнутся зимние каникулы в школах и сколько дней они продлятся, рассказали в управлении образования Мангистауской области.

фото из архива Lada.kz

В школах Мангистау подходит к концу вторая четверть. В управлении образования области рассказали, как будут проходить зимние каникулы для школьников.

Зимние каникулы в школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, - сообщили в управлении.

Уроки в школах начнутся с четверга, 9 января 2025 года.

Дополнительный отдых зимой будет у первоклашек – с 10 по 16 февраля (семь дней) 2025 года.