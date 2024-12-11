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11.12.2024, 10:20

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 11 декабря

Общество 0 1 848 Лиана Рязанцева

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 11 декабря, плановых отключений электроэнергии в городе не запланировано, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 11 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  •  8 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 4, 6;
  • 12 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 17А, 19, 21, 21А, 22, 25, 26;
  • 16 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 28;
  • 30 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 160 -164;
  • 35 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 15.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3Б, 4, 28 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах до сих пор отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам: 

  • 2 микрорайон, дома №№ 28, 29;
  • 3 микрорайон, школа №2;
  • 4 микрорайон, дома №№ 2, 22;
  • 8 микрорайон, дома №№ 10, 13, 20;
  • 11 микрорайон, дом № 26.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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