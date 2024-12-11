Телеведущая расхвалила знаковое блюдо Актау

Известная казахстанская телеведущая и продюсер прилетела в Актау. Майю Бекбаеву угостили блюдом, которым славится город – фишбармак. Теледива поделилась своими впечатлениями.

Фото: instagram.com/mayabekbayeva/

Майя Бекбаева опубликовала фото с фишбармаком в Instagram и призналась, что блюдо пришлось ей по вкусу.

Актауский фишбармак! Еще одна веская причина посетить Манғыстау, - подписала фотографии она.

Пользователи социальной сети одобрили выбор телеведущей, некоторые изъявили желание попробовать фишбармарк либо приготовить его самостоятельно.

Для справки

Фишбармак – один из вариантов приготовления традиционного казахского блюда бешбармак, однако вместо основного ингредиента - мяса - используется рыба, чаще всего осетрина.