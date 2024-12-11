Как грибы: новый жилой комплекс «вырастет» в Актау

Жители Актау обратили внимание на работы, начавшиеся в 6А микрорайоне. Как стало известно Lada.kz, на участке намерены построить жилой комплекс.
О проводимых работах сообщили жители 8 микрорайона, расположенного вблизи 6А микрорайона.
На территории бывшей станции Меловая, где были рельсы, начали проводить какие-то работы, раскопки. Возможно, что-то строить будут, - рассказала жительница 8 микрорайона.
Ответ предоставили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.
На земельный участок по адресу микрорайон 6А, участок 1, со стороны владельца получено АПЗ (архитектурно-планировочное задание), также согласован эскизный проект для проектирования жилого комплекса. Он предусматривает строительство трех жилых домов с благоустройством, в том числе прилегающей территории, с автономной котельной, - сообщили в отделе.
Согласно данным управления земельного кадастра и автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра, площадь участка, находящегося в частной собственности, составляет 31 869 квадратных метров.
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