Как грибы: новый жилой комплекс «вырастет» в Актау

О проводимых работах сообщили жители 8 микрорайона, расположенного вблизи 6А микрорайона.

На территории бывшей станции Меловая, где были рельсы, начали проводить какие-то работы, раскопки. Возможно, что-то строить будут, - рассказала жительница 8 микрорайона.

Ответ предоставили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

На земельный участок по адресу микрорайон 6А, участок 1, со стороны владельца получено АПЗ (архитектурно-планировочное задание), также согласован эскизный проект для проектирования жилого комплекса. Он предусматривает строительство трех жилых домов с благоустройством, в том числе прилегающей территории, с автономной котельной, - сообщили в отделе.