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11.12.2024, 11:13

Как грибы: новый жилой комплекс «вырастет» в Актау

Общество 0 7 524 Алия Шарипова

Жители Актау обратили внимание на работы, начавшиеся в 6А микрорайоне. Как стало известно Lada.kz, на участке намерены построить жилой комплекс.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

О проводимых работах сообщили жители 8 микрорайона, расположенного вблизи 6А микрорайона.

На территории бывшей станции Меловая, где были рельсы, начали проводить какие-то работы, раскопки. Возможно, что-то строить будут, - рассказала жительница 8 микрорайона.

Ответ предоставили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

На земельный участок по адресу микрорайон 6А, участок 1, со стороны владельца получено АПЗ (архитектурно-планировочное задание), также согласован эскизный проект для проектирования жилого комплекса. Он предусматривает строительство трех жилых домов с благоустройством, в том числе прилегающей территории, с автономной котельной, - сообщили в отделе.

Согласно данным управления земельного кадастра и автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра, площадь участка, находящегося в частной собственности, составляет 31 869 квадратных метров.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Накрылась мечта о жд вокзале в городе
11.12.2024, 15:10
ЁмоЁ
ЁмоЁ
О стоимости " разрешительных документов " и в чей карман естественно скромно умалчивается...
11.12.2024, 08:59
57250
57250
И так проблемы с водой по всему городу. Построят три дома. и будем без воды и света сидеть вообще в нижней зоне. Акимат же утверждал , что точечную застройку запретили в городе..
11.12.2024, 08:04
Неравнодушный
Неравнодушный
Может вместе с котельной построят элекростанцию, опреснитель и очистные. Не думаю, что действующие коммуникации расчитаны на эти дома...
11.12.2024, 07:35
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