Как жителям Актау получить перерасчет начислений за отопление

В Актау жители часто задают вопросы, связанные с начислением за отопление. Один из них: почему оплата за отопление не начинается с момента поступления тепла в квартиру? На этот вопрос ответил заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов.

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Замглавы предприятия Ислам Усенов пояснил, что для перерасчета оплаты за отопление необходимо обратиться в обслуживающую жилой дом организацию.

Со стороны обслуживающей организации должен быть составлен комиссионный акт, в котором должны быть указаны представители Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, отдела жилищной инспекции, а также ГКП «Каспий жылу, су арнасы». После этого осуществляется перерасчет. Жителям необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию (КСК или ОСИ), которая оформит акт и направит сопроводительное письмо в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» для проведения перерасчета, - сказал Ислам Усенов.

Стоит отметить, жители Актау не раз жаловались на проблемы с отоплением. Ранее в редакцию Lada.kz обратились жильцы домов №№ 4, 5, 6 в 6 микрорайоне. Люди с начала отопительного сезона живут в холодных квартирах. Управляющая компания объяснила отсутствие отопления изменением схемы подключения теплоснабжения. Подробнее по ссылке.