Жители Мангистау едят мало фруктов – статистика

В Бюро национальной статистики Казахстана назвали регионы, в которых потребляют наибольшее и наименьшее количество фруктов. Мангистауская область оказалась в числе антилидеров.

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По данным статистиков, в третьем квартале 2024 года потребление фруктов в Казахстане значительно увеличилось, составив в среднем 29 килограммов на душу населения (в квартал), что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (27,5 кг). В городской местности этот показатель достиг 31,2 килограмма, в сельской – 25,4 килограмма.

В региональном разрезе наибольшее количество фруктов потребляли жители Астаны – 37 килограммов на душу населения. В тройку лидеров также вошли Кызылординская и Жамбылская области, где этот показатель составил по 36 килограммов. В то же время наименьшее потребление фруктов наблюдалось в Мангистауской области – 19,7 килограмма и области Абай – 16,5 килограмма, - сообщили в бюро.

Среди фруктов больше в третьем квартале 2024 года потребляли арбузы – 11,3 килограмма на душу населения в квартал. На втором и третьем местах по популярности оказались яблоки и дыни, с показателями 3,7 килограмма и 2,8 килограмма соответственно. Также по объему потребления лидировали абрикосы (1,4кг на душу в квартал), бананы (1,3 кг) и виноград (1,1кг).

К слову, в сентябре текущего года жителей Мангистауской области признали главными мясоедами.