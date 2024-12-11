Предприниматель в Мангистау продавал продукты нефтяным компаниям по завышенным ценам

В Мангистауской области предпринимателя уличили в реализации социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по завышенным ценам. Бизнесмен продавал продукты нефтяным компаниям. Об этом сообщили в Комитете торговли Казахстана.

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Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области провел анализ электронных счетов-фактур (ЭСФ) нескольких торговых предприятий, в том числе ТОО «ProArt2017», в рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере торговли социально-значимыми продовольственными товарами.

В ходе проверки ЭСФ ТОО «ProArt2017» было выявлено несколько нарушений. С 12 по 15 января 2024 года предприятие закупило у ТОО «Dina Market» рис в количестве 1 упаковки (5 кг) по цене 2703,57 тенге за упаковку, а затем реализовало его в ТОО «Нефтегазстрой» по цене 3437,5 тенге за упаковку, что составляет более 15% от разрешенной торговой надбавки (27%). Кроме того, с 4 по 15 января 2024 года ТОО «ProArt2017» закупило 200 килограммов гречки у ТОО «Анвар» по цене 237 тенге за килограмм, а затем реализовало ее в ТОО «Мунайгазстрой» по цене 298,9 тенге за килограмм, что также является превышением торговой надбавки на 26%, что выше предельно допустимого значения на 15%, - сообщили в комитете.

Как пояснили в ведомстве, согласно пункту 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности», размер предельной торговой надбавки на социально значимый продовольственный товар не должен превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Поэтому департамент возбудил дело и ТОО «ProArt2017» было привлечено к ответственности в виде предупреждения по части 1 статьи 204-4 КоАП РК.

Еще одним распространенным нарушением, выявленным в ходе контроля, стало несоответствие цен на товары, указанных на внутренних и внешних витринах торговых объектов, с фактическими ценами на кассе. Такие нарушения зафиксировали в гипермаркете «Анвар» и супермаркете Altyn Food в Актау.

27 ноября 2024 года в гипермаркете «Анвар», расположенном в 12 микрорайоне, установлена разница между ценой, указанной на ценнике белокочанной капусты (159 тг за 1 кг), и ценой на кассе (237 тг за 1 кг), что составляет разницу в 78 тенге. На продавца наложили штраф в соответствии с пунктом 5 статьи 193 КоАП РК. Сумма составила 369 200 тенге. Также 17 ноября 2024 года в супермаркете Altyn Food в 12 микрорайоне выявили нарушение при продаже воды Borjomi, цена на которую на ценнике составляла 440 тенге, а на кассе – 629 тенге, что также привело к разнице в 189 тенге. В отношении супермаркета были приняты меры ответственности согласно пункта 4 статьи 193 КоАП РК. Субъекту торговли наложен штраф в размере 55 380 тенге, - сообщили в ведомстве.

В 2024 году по итогам проверок было возбуждено 134 административных дела против бизнеса. Из них 112 предпринимателей получили предупреждения, а 13 были оштрафованы.

Департамент также выявляет нарушения, связанные с отсутствием ценников на товары или несоответствием цен на витринах и на кассах. По этим фактам было составлено 24 постановления.