На сколько изменились цены на первичку в Актау из-за падения тенге?

Цены на квартиры в новостройках за последний месяц выросли. Однако стоимость изменилась лишь в нескольких городах, в их числе Актау. Это и повлияло на общий показатель. В большинстве регионов ситуация стабильная, передает Krisha.kz.
Цены на первичном рынке в ноябре
По данным Бюро национальной статистики, в ноябре новые квартиры от застройщика подорожали на 0,4% (по сравнению с октябрем).
Самый значительный прирост цены за месяц отмечен в двух городах:
Также в плюсе первичка:
В Алматы квартиры в новостройках в ноябре подорожали на 0,4%, в Шымкенте – на 0,3%.
В Астане цены остались на уровне октября, как и в остальных 14 регионах страны.
Как изменились цены за год
К ноябрю прошлого года цены на новые квартиры в РК выросли на 3,4%.
Лидеры по годовому приросту:
В Астане новостройки за год подорожали на 3,8%, в Алматы – на 1,9%, в Шымкенте – на 7,2%.
В двух регионах отмечается годовое снижение:
Без изменений за год цены на квартиры в новостройках Семея.
Сколько стоит 1 квадратный метр в новостройке
В ноябре средняя цена за квадрат в новостройках составила 499 257 тенге.
Самые высокие цены за 1 квадратный метр в новостройках:
Самая дешевая первичка:
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