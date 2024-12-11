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11.12.2024, 18:34

На сколько изменились цены на первичку в Актау из-за падения тенге?

Общество 0 1 777 Алия Шарипова

Цены на квартиры в новостройках за последний месяц выросли. Однако стоимость изменилась лишь в нескольких городах, в их числе Актау. Это и повлияло на общий показатель. В большинстве регионов ситуация стабильная, передает Krisha.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Цены на первичном рынке в ноябре

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре новые квартиры от застройщика подорожали на 0,4% (по сравнению с октябрем).

Самый значительный прирост цены за месяц отмечен в двух городах:

  • Павлодаре (+4,2%);
  • Актау (+4,1%).

Также в плюсе первичка:

  • в Кокшетау (+3,0%);
  • Таразе (+1,4%).

В Алматы квартиры в новостройках в ноябре подорожали на 0,4%, в Шымкенте – на 0,3%.

В Астане цены остались на уровне октября, как и в остальных 14 регионах страны.

Как изменились цены за год

К ноябрю прошлого года цены на новые квартиры в РК выросли на 3,4%.

Лидеры по годовому приросту:

  • Актобе (+11%);
  • Кокшетау (+10,1%);
  • Тараз (+10%).

В Астане новостройки за год подорожали на 3,8%, в Алматы – на 1,9%, в Шымкенте – на 7,2%.

В двух регионах отмечается годовое снижение:

  • в Атырау (-4,7%);
  • Усть-Каменогорске (-0,8%).

Без изменений за год цены на квартиры в новостройках Семея.

Сколько стоит 1 квадратный метр в новостройке

В ноябре средняя цена за квадрат в новостройках составила 499 257 тенге.

Самые высокие цены за 1 квадратный метр в новостройках:

  • Астаны – 595 466 тенге;
  • Алматы – 582 036 тенге;
  • Шымкента – 437 827 тенге;
  • Актау – 426 371 тенге.

Самая дешевая первичка:

  • в Актобе – 281 553 тг/кв. м;
  • Уральске – 287 821 тг/кв. м;
  • Кокшетау – 319 933 тг/кв. м.
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