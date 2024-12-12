Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Актау 12 декабря

Департамент юстиции Мангистауской области совместно с представителями областной исполнительной власти, правоохранительных органов, а также юридических ассоциаций проводет акцию «Бесплатная юридическая помощь».
О проведении мероприятия сообщили в департаменте юстиции Мангистауской области.
Не упустите возможность прийти на акцию «Бесплатная юридическая помощь» и получить квалифицированную юридическую консультацию у специалистов, - сказано с сообщении ведомства.
Дата: 12 декабря.
Время проведения: с 15:00 по 17:00 часов.
Место проведения: торговый центр «Астана», 14 микрорайон.
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