Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Актау 12 декабря

Департамент юстиции Мангистауской области совместно с представителями областной исполнительной власти, правоохранительных органов, а также юридических ассоциаций проводет акцию «Бесплатная юридическая помощь».

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О проведении мероприятия сообщили в департаменте юстиции Мангистауской области.

Не упустите возможность прийти на акцию «Бесплатная юридическая помощь» и получить квалифицированную юридическую консультацию у специалистов, - сказано с сообщении ведомства.

Дата: 12 декабря.

Время проведения: с 15:00 по 17:00 часов.

Место проведения: торговый центр «Астана», 14 микрорайон.