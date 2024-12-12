Полиция перейдет на усиление в Мангистау – почему?

Правоохранители перейдут на усиленный режим службы в преддверии Дня Независимости. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: пресс-служба департамента полиции по Мангистауской области

По данным полиции, стражи порядка будут нести службу в усиленном режиме в преддверии праздника во всех населенных пунктах.

О принимаемых мерах безопасности среди населения высказался заместитель главы МВД Санжар Адилов.

Самая главная задача органов внутренних дел - это обеспечение общественного порядка, и в соответствии с принципом «Закон и порядок» я хочу сказать, что праздничные дни, когда наши граждане отдыхают и когда они проводят выходной день в общественных местах, полиция будет однозначно находиться в усиленном варианте несения службы, - сообщил он Tengrinews.kz.

Для справки

День Независимости отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря.

В 2024 году праздник выпадает на понедельник 16 декабря. В связи с чем казахстанцы получат дополнительный выходной день и смогут отдохнуть три дня подряд – с 14 по 16 декабря (суббота, воскресенье и понедельник).