Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 12 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 12 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 15 и 1 микрорайонах.

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 15 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 64, 64, 66, 66А.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 1 микрорайоне в доме № 35, в коттеджах №№ 28, 29, 31, 33, 34, ж/м «Каспийская звезда».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 12 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 33, 34;

4 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 53;

13 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 39, 40, 42А, 42Б;

30 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 160-164.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3Б, 32Б микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

8 микрорайон, дом № 28;

11 микрорайон, дом № 7

14 микрорайон, дома №№ 4, 5, 6, 11.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.